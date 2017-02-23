تعطيل مدارس لواء الرمثا إثر القصف العنيف في الجانب السوري

قرر مدير التربية والتعليم الدكتور نواف الخوالدة وبالتنسيق مع متصرف لواء الرمثا تعطيل مدارس لواء الرمثا الحكومية والخاصة لهذا اليوم، بسبب القصف العنيف وأصوات الانفجارات في الجانب السوري.

وأكد معلمون أنهم غادورا المدارس مع الطلبة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أنه تم تعليق دوام جميع المدارس في لواء الرمثا اليوم بالتنسيق ما بين مديرية التربية والتعليم والحاكم الإداري في اللواء كإجراء احتزازي.

وشهدت الليلة الماضية قصفا عنيفا مصدره داخل الحدود السورية، إذ تم سماع أصوات الانفجارات بين الحين والآخر في بعض مناطق الرمثا ومدينة إربد ولواء بني كنانة.

وقال محافظ إربد إن الوضع في الرمثا طبيعي وإن الأصوات العنيفة مصدرها الجانب السوري، فيما أكد مصدر أمني أنه حتى الآن لم تسقط أي قذيفة في الرمثا.