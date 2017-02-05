تركيا تعتقل المئات بشبهة الانتماء لداعش

قالت السلطات التركية، الأحد، إنها اعتقلت 400 شخص في أنحاء متفرقة في البلاد يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأوضحت التقارير التي أوردتها وكالتا “دوغان ” و”الأناضول” أن حملة الاعتقالات جاءت في إطار ملاحقة من يشتبه تخطيطهم للقيام بهجمات.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال 150 مشتبها فيه في شانلي أورفة في جنوب شرقي البلاد و60 آخرين في أنقرة إضافة إلى العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.

وكانت معطيات تحدثت عن اعتقال السلطات أكثر من 200 أجنبيا في مدينة إسطنبول الأسبوع الماضي، في إطار حملة أمنية.

وكان داعش تبنى الهجوم الدامي على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.

وإثر الهجوم باشرت السلطات في شن حملة اعتقالات ضد المشتهين بصلتهم بالتنظيم الإرهابي.