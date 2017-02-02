تركيا.. أوامر جديدة باعتقال رجال شرطة بسبب “بايلوك”

أصدرت السلطات التركية، الخميس، أوامر جديدة باعتقال 177 من أفراد الشرطة، لتوسع بذلك حملة الاعتقالات التي بدأتها ضد من تتهمهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أن السلطات تسعى لاعتقال المشتبه بهم من 25 إقليما، للاشتباه في استخدامهم تطبيقا على الهواتف الذكية يسمى (بايلوك).

واتهمت الحكومة شبكة المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بتدبير الانقلاب. وتقول إن شبكته استخدمت بايلوك أثناء محاولة الانقلاب.

ونفى غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة في منفى اختياري منذ عام 1999، الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب.

وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب، أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفا آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.

ومن بين المشتبه بهم الذين أمرت السلطات باعتقالهم الخميس، أفراد شرطة فصلوا من قبل بسبب صلات مزعومة بشبكة غولن، وبعض المشتبه بهم اعتقلوا بالفعل ونقلوا إلى أنقرة للاستجواب.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحكم بحالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مما مكن الحكومة من تخطي البرلمان في تفعيل قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات متى ارتأت الضرورة.