ترامب يهاجم “الدولة الإرهابية”.. ويحترم بوتن

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على إيران، منتقدا الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع طهران، على عهد سلفه، باراك أوباما.

ووصف ترامب، في مقابلة صحفية مع “فوكس نيوز”، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يونيو 2015، بأسوأ اتفاق “تفاوضي” على الإطلاق، فرغم عدم معارضته له من حيث المبدأ، رأى أنه كان بالإمكان أن يخرج بصيغة أفضل.

ووصف ترامب، إيران بالدولة الإرهابية رقم واحد في العالم، قائلا إنها ترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة، لكن العقوبات بدأت فعليا، بحسب تأكيده.

وأشار الرئيس الجديد إلى ما اعتبره “استخفافا” من إيران بأميركا، وحين سئل حول ما إذا كانت الأمور ستؤول إلى المواجهة مع طهران، أجاب “سنرى ماذا سيحدث”.

وأكد ترامب الذي اتهم خلال حملته الانتخابية بالاستفادة من قرصنة روسية لبيانات منافسته الديمقراطية، أنه يحترم الرئيس، فلاديمير بوتن، لكن احترامه لا يعني بالضرورة إمكانية التفاهم، بحسب قوله.

وحين استفسر الصحفي ترامب حول ما إذا كان يحترم بوتن واصفا إياه بـ”القاتل”، رد الرئيس الأميركي “ثمة قتلة كثيرون”، قبل أن يتساءل: وهل تعتقد أننا أبرياء؟