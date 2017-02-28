ترامب يقر بخطأ “محتمل” في شرح سياسته للهجرة

أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، باحتمال أن تكون سياسته المتعلقة بالهجرة قد جرى إيصالها بشكل غير فعال، مما جعلها تثير ردود فعل واسعة.

ومن المرجح أن ينتهز ترامب، فرصة الكلمة التي سيلقيها أمام الكونغرس، في وقت لاحق من الثلاثاء، لتبديد سوء التواصل في إدارته التي تولت السلطة منذ شهر.

ومنح ترامب نفسه تقدير سيء جدا في ما يتعلق بالتواصل، خلال مقابلة مع شبكة فوكس التلفزيونية، بحسب ما نقلت رويترز.

وذكر في المقابلة التي سُجلت، الاثنين، “في ما يتعلق بالإنجاز أعتقد أنني سأعطي نفسي تقدير ممتاز. لأنني أعتقد أنني فعلت أشياء عظيمة. لكني لا أعتقد شرحت ذلك مع العاملين إلى جانبي بشكل جيد وكاف للشعب الأمريكي.

وأضاف “أعتقد أنني حصلت على تقدير ممتاز فيم ا يتعلق بما قمت به فعليا، ولكن فيما يتعلق بالتراسل أعطى نفسي تقدير سيء أو سيء جدا.”

وينتظر أن يعرض ترامب خططه للعام المقبل، أمام الكونغرس، بعد بداية صعبة لرئاسته تضمنت عزل مستشاره للأمن القومي ومشاكل صاحبت صدور أمره التنفيذي الذي يحظر بشكل مؤقت دخول مسافرين من سبعة دول تقطنها أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.