ترامب يستنكر تهديدات استهدفت مراكز يهودية أميركية

وصف الرئيس الأميركي الثلاثاء التهديدات التي تستهدف اليهود في الولايات المتحدة بأنها “فظيعة” و”مؤلمة” بعد عدة انذارات كاذبة بوجود قنابل وانتهاك حرمة مقبرة.

وقال ترامب خلال زيارة الى متحف التاريخ الإفريقي-الأميركي في واشنطن إن “هذه الجولة تذكرنا لماذا علينا أن نحارب التعصب واللاتسامح والكراهية بكل أشكالها البغيضة”.

واضاف أن “التهديدات المعادية للسامية التي تستهدف المجتمع اليهودي فظيعة ومؤلمة وهي تذكير مؤسف بالعمل الذي لا يزال ينبغي القيام به للتخلص من الحقد والأحكام المسبقة والشر”.

تلقى 11 مركزا يهوديا انذارات كاذبة بوجود قنابل استدعت اخلاءها الاثنين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تم تشويه نحو مائة شاهدة قبر في مقبرة يهودية في ميسسوري وفق وسائل الاعلام، لكن الشرطة لم تؤكد العدد.

وقال مركز “ساذرن بوفرتي لو” الذي يرصد أعمال التطرف في تقرير ان عدد المجموعات التي تروج للكراهية ارتفع الى مستويات تاريخية. وربط هذه الزيادة بصعود “اليمين الشعبوي” خلال الانتخابات الرئاسية والذي ادى الى انتخاب ترامب.