ترامب يتعهد بالحاق الهزيمة بـ “الارهاب الاسلامي المتطرف”

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين ان الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة ب”الارهاب الاسلامي المتطرف” و”قوى الموت”.

وقال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط، “لقوى الموت والدمار، اعلموا بان اميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة”، مضيفا “سنتغلب على الارهاب الاسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في بلادنا”.

وكان ترامب وقع مرسوما اواخر كانون الثاني/يناير يعطي القادة العسكرين مهلة حتى اواخر شباط/فبراير لتقديم “استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية”.

واضاف ترامب ان الجهاديين يخوضون “حملة ابادة جماعية، ويرتكبون فظائع في جميع أنحاء العالم”.

وتابع ان “الارهابيين الإسلاميين عازمون على ضرب بلادنا كما فعلوا في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وكما فعلوا من بوسطن الى اورلاندو مرورا بسان برناردينو، وفي جميع انحاء اوروبا”.

واكد من دون اي ادلة ان بعض الهجمات لم “يتم حتى ذكرها” في بعض الاحيان في وسائل الإعلام، مهاجما مجددا “الصحافة غير النزيهة” وقائلا “لا اريد التحدث” في هذه المسالة “لديهم أسبابهم”.