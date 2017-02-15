ترامب يتحدث عن “فضيحة حقيقية” في المخابرات الأميركية

شن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر الأربعاء، هجوما حادا على وكالات المخابرات في بلاده، معتبرا تصرفاتها الأخيرة بمثابة “فضيحة حقيقية”.

وتغريدات ترامب جاءت بعد نشر “نيويورك تايمز” تقريرا يتحدث أن سجلات اتصالات هاتفية ومكالمات تم التنصت عليها كشفت عن اتصالات بين أعضاء حملته الانتخابية ومسؤولي مخابرات روس.

وقالت الصحيفة بالتقرير إن أعضاء في حملة ترامب ومساعدين آخرين له قاموا باتصالات متكررة مع مسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وترامب، الذي تعاني إدارته آثار الاستقالة المفاجئة لمايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي بسبب علاقته بموسكو، نفى التقرير وشن هجوما مضادا في سلسلة من التغريدات في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال في تغريدة “التواصل مع روسيا كلام فارغ وهي مجرد محاولة للتستر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة (المرشحة الديمقراطية) هيلاري كلينتون الخاسرة”، في إشارة إلى منافسته في انتخابات الرئاسة.

وفي تغريدة أخرى، قال “تعطى المعلومات لنيويورك تايمز وواشنطن بوست الفاشلتين من مجتمع المخابرات (وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي). مثل روسيا بالضبط”، مضيفا أن الوضع “خطير للغاية”.

وأضاف الرئيس الأميركي “الفضيحة الحقيقية هنا هي أن المخابرات تقدم المعلومات السرية بشكل غير قانوني وكأنها توزع قطع الحلوى. هذا أمر غير أميركي للغاية”، دون أن يقل ما إذا كان قد أمر بأي تحقيق في التسريبات.