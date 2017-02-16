تراجع اسعار النفط واوبك تخفض الانتاج

تراجع النفط، الخميس، بعد زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة “أوبك” حال دون مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 6 سنتات عن الجلسة السابقة، وفق وكالة “رويترز”.

وفي السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 10 سنتات ليصبح 53.01 دولار للبرميل.

واتفقت “أوبك” ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 وتظهر التقديرات التزام “أوبك” بنحو 90 بالمئة من الخفض المتفق عليه.

ويهدف الاتفاق السيطرة على تخمة المعروض العالمي التي تسببت في تراجع أسعار النفط على مدار عامين، ورغم ذلك مازالت المخزونات ضخمة والمعروض مرتفع لاسيما في الولايات المتحدة.