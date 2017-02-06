تحطم طائرة عسكرية سورية بمطار النيرب بريف حلب

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من طراز لام 39 خلال محاولتها الهبوط في مطار النيرب العسكري بريف حلب مساء الأحد.

وأكدت مواقع إعلامية تابعة للحكومة السورية مقتل قائد الطائرة الملازم أول الطيار باسل الشيخ مشيرة أن السقوط كان جراء عطل فني.

من جهة أخرى، قتل أكثر من عشرين عنصراً لقوات الجيش السوري، خلال محاولات اقتحام الغوطة الشرقية بريف دمشق، من جهة بلدة حوش نصري في منطقة المرج.

وقالت فصائل المعارضة السورية في ريف دمشق إن القتلى سقطوا خلال محاولات التقدم التي جرت الأحد، منوهة إلى أن عدة محاولات سابقة تجري في المنطقة دون جدوى، في وقت تستمر الاشتباكات بشكل متقطع في المنطقة.

وبحسب مصادر عسكرية في غوطة دمشق فإن القوات الحكومية تحاول بشكل متكرر اقتحام منطقة المرج والبلدات التابعة لها على امتداد ما يزيد عن ستة كيلو مترات، نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي، لقربها من مطاري المرج الرئيسي والاحتياطي، وبلدة مرج السلطان.

وفي حماة قصفت قوات الجيش المتمركزة في مطار حماة العسكري، مساء الأحد بصاروخين بالستيين أطراف بلدة ترملا في جبل شحشبو، في ريف إدلب، وتسبب القصف الصاروخي بجرح عدد من المدنيين، نقلوا إلى المشافي الميدانية.

كما تتواصل المعارك بين فصائل الجيش الحر المنضوية ضمن غرفة عمليات درع الفرات وتنظيم داعش داخل بلدة بزاعة الاستراتيجية في ريف حلب الشرقي، وتأتي الاشتباكات عقب هجوم واسع شنته المعارضة للسيطرة على البلدة.

وتدور اشتباكات داخل البلدة، في محاولة من المعارضة استعادة السيطرة على البلدة التي انسحب منها عقب هجوم معاكس لداعش، في محاولة لتضيق الخناق على التنظيم في بلدة قباسين، ومدينة الباب شرق حلب.