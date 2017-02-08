بولندا تطالب بمظلة نووية اميركية او اوروبية

طالب زعيم حزب المحافظين الوطني الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي ب”ادخال” بلاده في النظام الاميركي للدفاع النووي، وذلك في مقابلة معه نشرت الاربعاء في وارسو.

وكان كاتشينسكي اعرب الثلاثاء في مقابلة اخرى مع صحيفة فرانكفورتر الغميني زيتونغ الالمانية عن امله بان تصبح اوروبا “قوة كبرى نووية”. وتزامن نشر المقابلة مع وجود المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في وارسو.

ويمكن وضع هذين التصريحين في اطار الشكوك التي تنتاب بولندا ازاء سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاطلسية.

وتحمي المظلة النووية الاميركية حاليا الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي (وبينها بولندا) بموجب المادة الخامسة من ميثاق الاطلسي، اضافة الى اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.

وفي مقابلته مع صحيفة غازيتا بولسكا المحافظة البولندية قال كاتشينسكي ان على وارسو ان “تعمل على ادخال بولندا في النظام الاميركي للدفاع النووي”.

ولم يكشف المسؤول البولندي ما يمكن ان يقدمه هذا الادخال الذي يطالب به اكثر من المظلة الاطلسية.

وفي مقابلته مع الصحيفة الالمانية وردا على سؤال عن مظلة نووية اوروبية، وهي فكرة بدأ التداول بها بعد وصول ترامب الى البيت الابيض، قال المسؤول البولندي “سأؤيد ذلك في حال كان الاقتراح جديا، عندها ستصبح اوروبا قوة جبارة، الا ان غواصة او غواصتين نوويتين لن تكونا كافيتين”.

وتتألف الترسانة النووية الاميركية في اوروبا من نحو 200 سلاح تكتيكي موجودة في المانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا وتركيا. وبامكان هذه الدول استخدام الاسلحة الموجودة على ارضها فقط بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة.