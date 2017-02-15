بوسكيتس ينتقد كل شيء في برشلونة

انتقد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، جوانب كثيرة في فريقه بعد الخسارة 0-4، أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب الدور 16، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مركزا على الأسلوب الخططي والقدرات البدنية للفريق.

وبدا نادي سان جيرمان بقيادة مدربه أوناي إيمري، أفضل من برشلونة في كل شيء تقريبا خلال اللقاء، وألحق أثقل هزيمة أوروبية بالنادي الكاتالوني منذ 2013.

وتعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان أشد هزيمة لبرشلونة تحت قيادة لويس إنريكي، ليصبح قريبا من الخروج الأوروبي من هذا الدور لأول مرة في عشر سنوات.

وذكر بوسكيتس لمحطة “تي.في.3 الكاتالونية التلفزيونية “لعب المنافس بشكل أفضل كثيرا وتفوق علينا تماما من الناحية البدنية.”

وقال إن المنافس ضغط بقوة وكان الأفضل خططيا ونفذ الطريقة التي يريدها وكان الطرف الأفضل.”

ووجه لاعب الوسط انتقادات أخرى لاستعدادات برشلونة للمباراة، وقال “كنا نتوقع شيئا آخر لكن هذا ما يمكن أن يحدث..نتمنى أن نتمكن من التعويض في كامب نو، لكني لا أريد أن أكذب والأمر صعب جدا.”

وأقر لويس إنريكي، في مؤتمر صحفي، بأن منافسه لعب بشكل أفضل رغم أنه رفض تعليقات بعدم تجهيز لاعبيه بشكل مناسب لأسلوب الضغط القوي من لاعبي سان جيرمان.