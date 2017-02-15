بعد “المريخ 2117”.. الإمارات تطلق أول قمر “نانومتري” للفضاء

بعد يوم على إعلانها عن مشروع “المريخ 2117″، أطلقت الإمارات بنجاح ” نايف -1 “، أول قمر صناعي ” نانومتري ” إماراتي الى الفضاء الخارجي، حسب ما قالت وكالة الأنباء الإمارتية، الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن “مركز محمد بن راشد للفضاء” و” الجامعة الأميركية في الشارقة ” أعلنا نجاح إطلاق ” نايف – 1 ” عند الساعة 7:58 دصباحا حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، أعلنا مشروع “المريخ 2117″، الثلاثاء.

وفي ختام القمة العالمية للحكومات التي شارك فيها وفود من 138 حكومة، أعلنت الإمارات دخولها بشكل رسمي للسباق العلمي العالمي لإيصال البشر للكوكب الأحمر خلال العقود القادمة من خلال المشروع.