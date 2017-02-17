بعد الثلاثية في مرمى سانت ايتيان.. مورينيو “محبط وسعيد”

اعترف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أنه شعر بالإحباط، بسبب إفراط لاعبي فريقه في الثقة بالنفس خلال الشوط الأول، من المواجهة التي انتهت بالفوز 3-صفر ضد سانت إيتيان الفرنسي في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

وتحقق فوز النادي الإنجليزي الكبير بفضل ثلاثية من لاعبه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أن واجه فريق مورينيو بعض الصعوبات وبصفة خاصة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعبه “أولد ترافورد”.

وعن مدى سعادته بالنتيجة قال مورينيو للصحفيين بعد الفوز “أنا سعيد وبصفة خاصة لأننا في الشوط الأول لعبنا بصورة سيئة للغاية ونجحنا في إنهاء الشوط متقدمين 1-صفر رغم أننا لم نكن نستحق ذلك وذلك بسبب قلة التركيز”.

وأضاف المدرب البرتغالي صاحب الخبرة الكبيرة أنه شعر بالإحباط “مباشرة في غرفة الملابس بسبب كثرة الضوضاء والضحك والاسترخاء الزائد عن الحد، وكذلك شعر المساعدون بالإحباط خلال الإحماء بينما لم يهتم بعض اللاعبين بالتركيز كثيرا”.

لكن مورينيو أكد أن “الشوط الثاني كان مختلفا”.

ولم يعرف يونايتد، سادس الدوري الإنجليزي الممتاز، طعم الهزيمة في أخر 23 مباراة.