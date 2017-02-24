بعد الإقالة.. رسالة من مورينيو إلى رانييري

أعرب مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، عن مساندته لمدرب ليستر سيتي، كلاوديو رينييري، إثر إقالته من تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأعلن نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة مدربه الإيطالي، جراء تحقيقه نتائج متواضعة في الموسم الحالي، وابتعاده بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

واستغرب مورينيو، أن تتم إقالة رانييري رغم إحرازه بطولة البريميرليغ وتكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بلقب مدرب السنة في 2016.

وسخر مدرب مانشستر يونايتد من قرار الإقالة، في منشور له على موقع انستغرام قائلا “إنها كرة القدم الجديدة يا كلاوديو”، وفق ما نقلت صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأضاف مورينيو مؤازرا راينييري الذي عين في ليستر سيتي في يوليو 2015 “فلتواصل ابتسامك يا صديقي، لأن لا أحد يستطيع أن يحذف التاريخ الذي كتبته”.

وأثنى ليستر سيتي، في بيان الإعلان عن الإقالة، على راينييري قائلا إنه قاد الفريق إلى أعظم انتصار في تاريخه الممتد على 133 سنة.