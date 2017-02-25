بريطانيا تؤكد دعمها لمصر بمواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، من القاهرة السبت، دعم بلاده لمصر في جهودها لمواجهة الإرهاب، الذي يمثل تهديدا عالميا يتعين القضاء عليه.

وأشار جونسون إلى أن بلاده تثمن الجهود التي تقوم بها مصر لتسوية الأزمات القائمة في الشرق الأوسط ، خاصة الأزمة الليبية.

والتقى جونسون في زيارته الأولى للقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري.

وذكر بيان الرئاسة المصرية أن مباحثات الوزير البريطاني مع الرئيس المصري تناولت التطورات الجارية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا واليمن، فضلاً عن آفاق الدفع قدما بعملية السلام، وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكر البيان أن وزير الخارجية البريطاني أشار إلى تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر بقوة.

وأشار إلى أن بريطانيا باعتبارها أحد أكبر الدول ذات الاستثمارات في مصر حريصة على دعم الاستقرار والتنمية في مصر.

وأكد في هذا الإطار على تقدير بريطانيا للتعاون المثمر مع الأجهزة المصرية المعنية بأمن المطارات، وأعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة العمل من أجل استئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ.

وشهدت الزيارة الأولى لوزير الخارجية البريطاني لمصر لقاء موسعا مع عدد من المستثمرين البريطانيين ومجموعة من رواد الأعمال المصريين، لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وأجرى الوزير البريطاني لقاءات مع مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري.