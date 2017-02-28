برلين تستدعي سفير تركيا احتجاجا على اعتقال صحافي ألماني

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، السفير التركي للاحتجاج على توقيف مراسل صحيفة “دي فيلت” في تركيا دنيز يوغل، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، بتهمة القيام بدعاية “إرهابية”.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر “بسبب وضع (دنيز) يوغل قيد الاحتجاز المؤقت، تم استدعاء السفير التركي (من قبل سكرتير الدولة للشؤون الخارجية فالتر ليندنر) بناء على طلب الوزير” سيغمار غابريال.

إلا أنها أوضحت لاحقا أنه “تم الطلب من السفير” الحضور إلى الوزارة لإجراء محادثات. وقالت الوزارة في تغريدة ثانية إن “الاستدعاء لم يكن رسميا، بل تم الطلب من السفير التركي الحضور إلى الوزارة لإجراء محادثات”.

ويأتي ذلك بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول، الاثنين، باحتجاز دنيز مؤقتا. هو معتقل منذ 18 فبراير الجاري.

ويحمل يوغل (43 عاما) الجنسيتين التركية والألمانية، ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الإلكتروني لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة التي يعمل لحسابها أن يوغل اتهم بنشر الدعاية الإرهابية والتحريض على الكراهية.

ودان غابريال معاملة أنقرة ليوغل، قائلا إن القضية “تؤكد بشكل واضح جدا أن هناك اختلافات كبيرة بين ألمانيا وتركيا من حيث مبادئ حكم القانون ومدى تقييم حرية الصحافة والإعلام”.

وأضاف أنه تم إبلاغ السفير التركي أن “هذه الأوقات ليست سهلة بالنسبة للعلاقات التركية الألمانية، وأن قضية يوغل ستؤدي إلى صعوبات”.

ودعا غابريال للإفراج عن الصحافي، وقال إن برلين طالبت كذلك بالسماح له بالحصول على دعم القنصلية.