برشلونة يجر أذيال التعادل من موقعة أتليتيكو في الكأس

تعادل برشلونة بصعوبة مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1، الثلاثاء، على ملعب “كامب نو” في إياب دور الأربعة.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (43) لبرشلونة، والفرنسي كيفن غاميرو (82) لأتلتيكو. وكان برشلونة فاز على أتلتيكو ذهابا 2-1 الأسبوع الماضي.

وكان برشلونة وصل إلى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 أمام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على أتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على أشبيلية 2-صفر بعد التمديد.

ويتفوق برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الكأس (28)، على أتلتيكو بشكل واضح في الأعوام الأخيرة، إذ خسر أمامه مرتين منذ تولي الأرجنتيني دييغو سيميوني تدريبه في 2011، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الأبطال (2014 و2016).

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا للدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا في 2015.