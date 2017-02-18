برشلونة تشهد أكبر تظاهرة بأوروبا دعما للاجئين

تظاهر آلاف الأشخاص في برشلونة لمطالبة الحكومة التي يقودها المحافظون في إسبانيا بزيادة الجهود المبذولة لاستقبال المزيد من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا وغيرها من الصراعات العنيفة.

ووصفت هذه المظاهرة بإنها الأكبر من نوعها في أوروبا دعما للاجئين.

استقبلت إسبانيا 1100 لاجئ فقط من بين أكثر من 17 ألفا تعهدت بقبولهم.

وحمل المتظاهرون اليوم السبت لافتة كبيرة وأخريات صغيرة عليها شعار “كفى أعذارا. استقبلوهم الآن”.

في سبتمبر 2015 تعهدت الحكومة الإسبانية بجلب 17337 لاجئا في غضون عامين: 15888 من المخيمات في إيطاليا واليونان و1449 من تركيا وليبيا.

ومع وصول مجموعة عددها 66 لاجئا -65 سوريا وعراقيا واحدا – إلى مدريد يوم الخميس بلغ العدد الإجمالي للاجئين الذين استقبلتهم إسبانيا 1100.