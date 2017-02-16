بدء العمل بـ”معدل جوازات السفر” الأحد

نشر أمس في الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر المعدل، ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غد الأحد.

وكان مجلس الوزراء قرر بـ12 شباط (فبراير) الحالي رفع اسعار رسوم اصدار جوازات السفر إلى 50 دينارا.

ووفق النظام المعدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 16 لسنة 2017، فإنه تم تعديل المادة الثانية من النظام الأصلي بحيث يتم تحصيل 50 دينارا كرسم اصدار للجواز، و25 دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل او تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة، و50 دينارا عن تجديد الجواز اذا كان منتهي المدة او اذا كانت المدة المتبقية من صلاحياته اقل من 180 يوما، و100 دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة و100 دينار عن صرف بدل تالف.

كما يبلغ رسوم صرف بدل فاقد للمرة الأولى 125 دينارا و250 دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى، و100 دينار عن إصداره او تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله، و15 دينارا عن الاضافة عليه لأي ولد من اولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

كما تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الانسانية والخاصة 200 دينار في حالات اصداره أو تجديده اذا كان منتهي المدة او تجديده اذا كان غير منتهي المدة او عند صرف بدل تالف وعند صرف بدل فاقد للمرة الاولى.

او عند اصداره او تجديده اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية من غير حامله، فيما يبلغ الرسم 300 دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى، و25 دينارا عن الاضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.