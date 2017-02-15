بايرن يسحق أرسنال بخماسية ويحتفظ برقم قياسي

سحق بايرن ميونيخ ضيفه أرسنال 5-1 في ذهاب الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعدما سجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مذهلة بالشوط الثاني، ليمدد رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه في المسابقة إلى 16.

وهز تياغو ألكانتارا الشباك مرتين، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي وأرين روبن والبديل توماس مولر بقية الأهداف، لينزل العملاق البافاري بأرسنال أول هزيمة له هذا الموسم، في أرفع مسابقة للأندية في قارة أوروبا.

وكان أليكسيس سانشيز عادل النتيجة للفريق الزائر، بعدما تابع ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس مانويل نوير أولا، وأعادها للشباك في الدقيقة 30.

وسيلتقي الفريقان إيابا في لندن في السابع من مارس المقبل.