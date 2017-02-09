باكستان تتهم الهند ببناء “مدينة نووية سرية”

اتهمت باكستان منافستها الهند ببناء “مدينة نووية سرية” لصنع أسلحة نووية حرارية فضلا عن تطوير صواريخ عابرة للقارات ولتخزين مواد نووية في الخفاء.

وأدلى الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، نفيس زكريا، بالمزاعم خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، دون أن يقدم دليلا ولا مزيدا من التفاصيل.

وتزايدت حدة التوتر بين البلدين الغريمين الواقعين جنوبي آسيا في الأشهر الأخيرة على خلفية أعمال عنف بإقليم كشمير المتنازع عليه والمنقسم إلى شطرين أحدهما خاضع لسيطرة الهند والآخر تحت سيطرة باكستان، فيما يزعم كل من البلدين السيادة الكاملة عليه.

وخاض البلدان النوويان اثنتين من بين 3 حروب جرت بينهما للسيطرة على إقليم كشمير.