باريس: هجوم اللوفر عمل “إرهابي” على الأرجح

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ان هجوم اللوفر الجمعة هو عمل “ارهابي” على الارجح.

وكان رجل هاجم عسكريين امام متحف اللوفر في باريس الجمعة واصاب جنديا بجروح طفيفة في راسه لكنه في حالة خطيرة بعد ان فتح الجندي النار عليه.

وكان محافظ باريس أكد ان رجلا مسلحا بساطور على الاقل “اندفع” صباح الجمعة باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف “الله اكبر”.

وقال ميشال كادو ان عسكريا اطلق النار و”اصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما اصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه. من جهتها اكدت الشرطة ان المهاجم لم يكن يحمل متفجرات في حقائبه.