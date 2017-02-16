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فبراير 16, 2017
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جرينتش+2 10:15
انتهاء محادثات استانة 2 بدون بيان ختامي والجعفري يطالب تركيا بسحب قواتها
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