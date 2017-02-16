النيران تندلع مجددا في شوارع باريسية بسبب “الاغتصاب”

أضرم محتجون النار في أكوام القمامة في شوارع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء، في إطار احتجاجات متواصلة على السلوك الوحشي للشرطة بعد واقعة اغتصاب شاب في وقت سابق هذا الشهر.

وأشعل المحتجون في الحي الثامن عشر في شمال باريس النار في أكوام من القمامة في ثلاثة شوارع، في حين ألقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع التي أعيد إلقائها على الشرطة.

وتأتي الاحتجاجات التي أدت إلى اعتقال أكثر من 200 شخص في مختلف أرجاء فرنسا في أعقاب مزاعم عن أن شابا اعتقل يوم الثاني من فبراير تعرض للضرب والاغتصاب بعصا للشرطة.

ويجري التحقيق بشكل رسمي مع أحد رجال الشرطة فيما يتعلق بالاشتباه في وقوع عملية اغتصاب، ويجري التحقيق مع ثلاثة آخرين لاستخدامهم العنف أثناء القبض على الشاب البالغ 22 عاما من العمر في ضاحية أولناي سو بوا.

ولايزال الشاب ويدعى ثيو والذي تكتمت السلطات على اسم عائلته يعالج في مستشفى من آثار الضرب والاغتصاب.