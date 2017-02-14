“النواب” يرفع جلسة مناقشة الأسعار بعد مغادرة الملقي

بعد 30 دقيقية من عقدها، أرجأ مجلس النواب جلسة المناقشة العامة حول الأسعار بناء على مقترح تقدم به النائب مصلح الطراونة، دفع فيه بتأجيل الجلسة ريثما تقدم اللجنة التي شكلها المجلس لمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس المالية تقريرها، وحتى يكون رئيس الوزراء هاني الملقي الذي اضطر لمغادرة الجلسة للمشاركة في استقبال الرئيس اللبناني حاضرا تحت القبة.

ووضع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية الذي كان مترأسا الجلسة المقترح للتصويت، فأيده 68 نائبا من أصل 108، فيما احتج النائب عبدالله العكايلة على المقترح، وقال إنه تم تحديد موعد وجدول أعمال ولا يجوز تأجيل النقاش، وهو الأمر الذي يضع المجلس في حرج أمام الرأي العام.

وقال عطية، إن النظام الداخلي يلزم رئاسة المجلس بوضع مقترح التأجيل للتصويت، وهو الأمر الذي أيده النواب بأغلبية كبيرة، معلنا عن رفع الجلسة لموعد لاحق.

ووجه النائب صداح الحباشنة للملقي اتهامات مباشرة، معتبرا أن سياسته الاقتصادية تعمل على تعظيم الأزمات، وأن نسب الرفع التي حصلت تجاوزت 450 مليون دينار وإنما تعدت المليارات، وأن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وقال “يا رئيس الوزراء ارحم الشعب”، وتابع أن جميع سياسات الحكومة فاشلة، ووجه كلامه مباشرة لرئيس الحكومة متهما إياه بإفقار الشعب.