الملك يزور المديرية العامة للدفاع المدني

زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، المديرية العامة للدفاع المدني، التقى خلالها مديرها العام الفريق الركن طلال الكوفحي، حيث اطمأن على الخدمات التي يقدمها جهاز الدفاع المدني في مجالات العمل والاختصاص كافة.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بالمستوى الذي وصل إليه جهاز الدفاع المدني بما ينسجم مع رسالته الإنسانية في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وصون المنجزات الوطنية من شتى المخاطر.

وأكد جلالته أهمية إدامة عملية التطوير والتحديث لجهاز الدفاع المدني، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن وضيوفه الكرام.

واستمع جلالته إلى إيجاز من مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي استعرض خلاله النهج المؤسسي الذي تعتمده المديرية العامة في تنفيذ خططها التطويرية الهادفة إلى تعزيز القدرات والإمكانات في مجالات القوى البشرية المؤهلة وتوفير الآليات والمعدات الحديثة، واستحداث مواقع جديدة للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.

واطلع جلالة القائد الأعلى، خلال الزيارة، على حافلة القيادة والسيطرة التي تم تصميمها من قبل خبراء مختصين في الدفاع المدني وبتنفيذ من إحدى الشركات الوطنية، والتي تم تزويدها بمجموعة من أنظمة السيطرة الحديثة كنظام الاتصال المرئي ونظام الإنذار المبكر ونظام معلومات المواد الخطرة ونظام المعلومات الجغرافية الخاصة بموقع الحادث.

يشار إلى أنه يتم تزويد هذه الحافلة بالمعلومات والصور من الميدان مباشرة بواسطة طائرة مسيّرة، لتسهيل اتخاذ القرارات العملياتية اللازمة، وحسب تطور الموقف أولاً بأول، تحقيقاً لمبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث بمهنية واحترافية عالية.

كما اطلع جلالته على نموذج لمجنزرة إطفاء حديثة تم تزويدها بمدفع إطفاء وبندقية ماء متطورة، والمستخدمة لإخماد الحرائق بسرعة وفعالية عالية خاصة في الأماكن ذات التضاريس الصعبة.