القوات العراقية تقتحم مطار الموصل

بدأت القوات العراقية، الخميس، بدعم جوي من طائرات حربية وأخرى مسيرة هجوما ضد مطار الموصل في خطوة رئيسية لاستهداف معاقل المتشددين في الجانب الغربي من المدينة.

وتوجهت قوافل من القوات بينها الشرطة الاتحادية والرد السريع التابع لوزارة الداخلية نحو المطار المهجور حاليا والواقع إلى الجنوب من مدينة الموصل، ومازال تحت سيطرة تنظيم داعش.

وأطلقت القوات العراقية قذائف الهاون، فيما قامت طائرات مروحية وأخرى مقاتلة بتطهير الطريق أمام القوات المتقدمة.

وتلعب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دورا رئيسيا في دعم القوات العراقية من خلال ضربات جوية ومستشاريها على الأرض، فيما تتقدم قوات أميركية بآليات مدرعة إلى جانب القوات العراقية باتجاه المطار.

وقال العميد عباس الجبوري من قوات الرد السريع، التي أصبحت على بعد حوالى كيلومترا واحد عن المطار: “سنصل إليه اليوم بإذن الله” في إشارة إلى مطار الموصل.

ويأتي هجوم الخميس في إطار عملية أطلقتها القوات العراقية، الأحد، لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من مدينة الموصل، ثاني المدن وآخر أكبر معاقل المتشددين في العراق.

وتواصل القوات العراقية تضييق الخناق منذ 4 أيام على المطار، ولم يعرف حتى الآن عدد المتشددين المتواجدين للدفاع عن مواقعهم داخله، لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى وجود 2000 متشدد في الموصل حاليا.

ومن المتوقع أن تقوم القوات العراقية، التي تستعد على أكثر من محور، باقتحام الجانب الغربي من الموصل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت القوات الأمنية الشهر الماضي استعادة كامل سيطرتها على الجانب الشرقي من الموصل، في إطار معركة واسعة انطلقت في 17 أكتوبر لطرد المتشددين من المدينة.

نزوح من غرب الموصل

وأفادت تقارير بفرار مئات المدنيين من منازلهم على مشارف غرب مدينة الموصل في أول تقارير عن النزوح منذ انطلاق الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة على ما تبقى من معقل المتشددين في المدينة مطلع الأسبوع.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، عن قلقه الشديد على 750 ألف شخص من المحاصرين غرب مدينة الموصل.

ونقلت الشرطة الاتحادية نحو 200 امرأة وطفل في حافلات، الأربعاء، إلى بلدة حمام العليل، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوبي الموصل حيث أقيمت مخيمات.