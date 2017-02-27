القوات العراقية تسيطر على جسر رئيسي غرب الموصل

قال قيادي بارز في الشرطة العراقية إن القوات العراقية سيطرت على الجانب الغربي من جسر رئيسي في الموصل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش.

وقال اللواء ثامر محمد، قائد فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية العراقية، إن قواته تقدمت في حي الجوسق غربي الموصل الاثنين ، لتصل إلى سفح ما يعرف محليا باسم الجسر الرابع.

وأضاف ثامر لأسوشيتد برس إن مقاتلي داعش ردوا عن طريق القناصة والصواريخ المضادة للدبابات والسيارات المفخخة، واصفا الاشتباكات “بالشرسة”.

وأضاف أن القوات العراقية تكبدت خسائر، لكنه لم يتحدث عن تفاصيل.

ودمرت الجسور الخمسة في الموصل، التي تمتد من نهر دجلة إلى الجانب الشرقي من الموصل الخاضع لسيطرة الحكومة، وذلك في غارات جوية العام الماضي.

وتمكنت القوات العراقية بعد 8 أيام من المواجهات التي تخوضها من تحقيق تقدم في إطار معركة استعادة الجانب الغربي من الموصل، حيث ينتشر نحو ألفي مسلح، ويتواجد قرابة 750 الف مدني.

وكانت قبل شهر استعادت سيطرتها على الجانب الشرقي من المدينة في إطار معركة واسعة النطاق بدأت في 17 أكتوبر.