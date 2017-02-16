القبض على مرتكب جريمة قتل في الأشرفية

تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي/ قسم بحث جنائي وسط عمان من القاء القبض على أحد الأشخاص على إثر قيامه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري بحوزته بإحدى المشاجرات في منطقة الأشرفية أدت لوفاة شخص تصادف وجوده في المكان وضبط السلاح المستخدم بالجريمة.

وفي التفاصيل قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، أنه وبعد عصر يوم الأربعاء، وصل متوفيا إلى مستشفى البشير أحد الأشخاص جرى إسعافه نتيجة لتعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر أثناء وجوده على مقربة من مكان وقوع مشاجرة حدثت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الأشرفية، فيما لاذ المشتركون بالمشاجرة بالفرار من المكان.

وأضافت أنه تم على الفور تشكيل فريق متخصص من مرتبات شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة إلقاء القبض على مطلق النار، ونتيجة للبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية مطلق النار، والقي القبض عليه وضبط بحوزته على السلاح المستخدم في الحادثة (مسدس)، وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق العيارات النارية وإصابة المغدور وتم توديع القضية القضاء بعد ضبط عدد آخر من المشتركين بالمشاجرة.