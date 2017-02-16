القبض على محتالين يفتعلان حوادث سير للإيقاع بالمواطنين

قالت إدارة الإعلام الأمني إن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين امتهنا ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق إفتعال حوادث السير في العاصمة، بعد التوسع بالتحقيقات في شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بقيام الشخصين بصدم مركباتهم أثناء اصطفافهم على الإشارات المرورية ومفاوضتهم على مبالغ مالية لإصلاح المركبة بعد إقناعهم بأن المخططات الكروكية ستدينهم وأن الأفضل إنهاء القضية دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

واضافت إدارة الإعلام الأمني أنه وعلى ضوء تلك الشكاوى وما تم جمعه من مواصفات للشخصين والمركبة المستخدمة من قبلهم، جرى التعميم على كافة كوادر البحث الجنائي ودورياتها العاملة بتلك المواصفات للبحث عنهما والقبض عليهما، حيث تمكنت إحدى الدوريات من ضبط المركبة والشخصين بداخلها متلبسين أثناء محاولتهما افتعال حادث مروري على إحدى الإشارات الضوئية، وتم توديعهما إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

وأهابت مديرية الامن العام من المواطنين وفي مثل تلك الحالات الاحتكام دوماً إلى القوانين والأنظمة وعدم الالتفاف عليها والتنبه إلى أن كل شخص يسعى إلى تصويب وضع معين خارج نطاق القوانين والأنظمة في غالب الأحيان يكون سعيه غير صحيح، وعليهم الإبلاغ فورا على رقم الطوارىء الموحد (911).