القبض على شخصين ارتكبا 12 قضية سرقة في عمان

القت مرتبات ادارة البحث الجنائي في العاصمة القبض على شخصين ارتكبا 12 قضية سرقة بمنطقتي ضاحية الرشيد والقويسمة وسارقي القاصة الحديدة لشركة تجارية في منطقة ماركا بحسب بيان للأمن العام.

وذكرت ادارة الاعلام الامني ان فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت اليهم بتعرض عدد من منازل مواطنين في منطقة ضاحية الرشيد للسرقة واخذ مبالغ مالية ومقتنيات خاصة من داخلها من قبل مجهولين وتشابه الاسلوب الجرمي في كل تلك الشكاوي عن طريق الخلع والكسر.

واضافت أنه بوشر بجمع المعلومات بعد الكشف على المنازل المسروقة والتقاط كافة العينات ودراسة الاسلوب الجرمي المتبع ومراقبة عدد من المشبوهين ومكرري مثل تلك الجرائم ورصدهم وتحركاتهم والاشخاص الذين يتعاملون معهم ليتم على اثر ذلك حصر الاشتباه بشخصين من اصحاب الاسبقيات الجرمية في مثل تلك القضايا.

وتابعت انه وبعد تحديد اماكن تواجد المشبوهين جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما واعترفا بالتحقيق انهما ارتكابا 12 عملية سرقة لمنازل بمنطقة ضاحية الرشيد، اضافة الى عدد من المنازل الاخرى في منطقة القويسمة وما يزال التحقيق جاريا.

وفي قضية اخرى باشر قسم بحث جنائي شرق عمان التحقيق بسرقة قاصة حديدية من داخل احدى الشركات التجارية في منطقة ماركا بعد ورود شكوى من مندوب الشركة بدخول مجهولين للشركة عند طريق خلع الاقفال وسرقة القاصة التي كان بداخلها مبلغ مالي ومجموعة من الشيكات المالية.

واشارت ادارة الاعلام الامني الى ان التحقيقات والتحريات التي قام بها المحققون وما تم جمعه من معلومات وادلة من مسرح الجريمة قادهم للاشتباه بثلاثة اشخاص من المشبوهين بارتكاب تلك الجريمة، والقي القبض عليهم جميعاً في اوقات واماكن مختلفة واعترفوا بارتكاب السرقة وتقاسم المبلغ المالي بينهم، حيث تم تفتيش منازلهم بالطرق القانونية وتم ضبط جزء من المبلغ المالي.

وتهيب ادارة البحث الجنائي بالمواطنين ضرورة تفقد منازلهم والتأكد من إحكام اغلاقها قبل مغادرتهم لها وإبلاغ المجاورين في حال تركهم للمنزل لفترة طويلة.