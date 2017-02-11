“الفوسفات” تورد منتجاتها لبنجلاديش بـ280 مليون دولار خلال 3 سنوات

سما الاردن – وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مذكرة تفاهم مع الحكومة البنغالية يتم بموجبها توريد ما مجموعه 270 ألف طن من خامات الفوسفات وحامض الفوسفوريك بدءا من العام الحالي ، 2017 ولمدة 3 سنوات وبقيمة تقدر بنحو 280 مليون دولار .

وتم توقيع المذكرة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الصناعة البنغالي محمد أمير حسين، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي، حيث وقعها عن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر، وعن الجانب البنغالي رئيس مجلس إدارة شركة بنغلادش للصناعات الكيماوية(BCIC) محمد إقبال.

وبموجب مذكرة التفاهم، تورد الشركة ما مجموعه 150 ألف طن من خامات الفوسفات إلى السوق البنغالية إلى جانب توريد 120 ألف طن من حامض الفوسفوريك، التي تستخدم كمدخل انتاج في صناعة الأسمدة لتغطية احتياجات السوق البنغالية، فيما سيجري البحث في توريد كميات من سماد الداب ذي المواصفات العالية للسوق البنغالية.

وهذه المذكرة ستمهد لاحقا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة البنغالية، لتبدأ مرحلة العودة لأسواق سابقة لتصدير منتجاتها، فيما سيبدأ توريد الكميات المتفق عليها في غضون الأسابيع المقبلة ليتم توريد كامل الكمية العام الحالي 2017.

وينص الملحق على ان يتم تجديد عقد التوريد سنويا لتلبية ضمان احتياجات هذه السوق من الاسمدة ومدخلات انتاجها.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذا لاستراتيجية شركة مناجم الفوسفات التسويقية التي اعتمدتها بتعزيز علاقاتها مع الاسواق الاستهلاكية واستعادة علاقاتها مع اسواق خرجت منها سابقا.

كما يأتي الاتفاق بعد اجراء الحكومة البنغالية تجارب واختبارات للأسمدة والفوسفات الأردني كانت نتائجها ناجحة في تلبية رغبات المزارعين من الناحية الانتاجية، ما ادى إلى اعتماد الاستيراد من الفوسفات الأردني لمدة 3 سنوات في المرحلة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور الأشقر إن العلاقة بين الفوسفات الأردنية، وشركة بنغلادش للصناعات الكيماوية تعود لسنوات طويلة، حيث كانت الفوسفات المورد الوحيد لمادة الفوسفات للسوق البنغالية في الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلا أن التغيرات والمنافسة من المنتجين الأخرين أخرجت الفوسفات من هذه السوق.

وأضاف الدكتور الأشقر أن الشركة تمكنت ومنذ عام 2014 من العودة التدريجية للسوق البنغالية، حيث تم استضافة وفد حكومي في عام 2015 لبحث عمليات تسويق الفوسفات عالي الجودة ومنتجاتها السمادية وذلك لما يتمتع به الفوسفات الأردني من مواصفات تلبي احتياجات السوق البنغالية.

وكشف أن قيمة المواد التي سيتم توريدها في السنة الأولى من العقد مع بنغلاديش تصل إلى 80 مليون دولار سترتفع في العامين التاليين إلى ما يزيد عن 100 مليون دولار.

بدروه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بنغلادش للصناعات الكيماوية محمد إقبال “بعد مرور 3 سنوات من التجارب والمفاوضات نعلن حاليا عن عقد خاص مع شركة الفوسفات، يؤسس لعلاقة استراتيجية طويلة مع الشركة، لاسيما وأن بنغلادش بلد صغير بعدد سكان كبير، نحتاج معه إلى التركيز على إنتاج الغذاء وضمان أمنه.

وأكد ثقته أنه مع اتفاق لتوريد الفوسفات واسمدتها إلى بنغلاديش لمدة 3 سنوات والخبرة الطويلة بالفوسفات الأردني، أن تحقق الزراعة البنغالية تقدما ملموسا.

وقال إقبال إنه مع هذا الاتفاق فإن بنغلادش تبدأ عصرا جديدا في العلاقة الثنائية ، مؤكدا احترام بلاده لجلالة الملك، وحرص رئيسة بنجلاديش الشيخة حسينة واجد على تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى قرب افتتاح مكتبا دبلوماسيا للأردن في دكا “الأمر الذي سيدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وكان الوفد البنغالي برئاسة وزير الصناعة، محمد أمير حسين، قد زار شركة مناجم الفوسفات الأردنية والتقى رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر المجالي واستمع إلى شرح عن الشركة ومنتجاتها من مواد خام ومواد اولية لإنتاج الاسمدة عالية الجودة وسماد ثنائي الفوسفات (الداب) قدمه الدكتور الأشقر.

وأكد الوزير حسين حرص بلاده على توقيع اتفاقية على مستوى الحكومتين قريبا، مشددا على أهمية هذه الاتفاقية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في بلاده.