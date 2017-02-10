الغزاوي: إحراق مكتبي “العمل” بالرصيفة والمفرق لطمس أدلة فساد

فيما تميل ترجيحات إلى اعتبارها “استمرارا لمحاولات طمس أدلة تتعلق بعملية فساد كبيرة”، كرر مجهولون إحراق مبنى مديرية العمل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، ليلة أول من أمس، بعد أن كانوا أقدموا على الجريمة ذاتها في مديرية عمل محافظة المفرق، أكد وزير العمل علي الغزاوي أن حريق المكتبين “لن يثني الحكومة عن القيام بواجبها في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين إلى القضاء”.

وتحقق الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة لواء الرصيفة، حاليا، بملابسات الحريق، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق “حدث بفعل فاعل مايزال مجهول الهوية”.

إلى ذلك، ربط مصدر في وزارة العمل حدوث الحريق بشبهات فساد تحقق فيها هيئة النزاهة وتتعلق بموظفين في المديرية.

وأضاف أن الحريق وصل لكامل ملفات المديرية، وأن إحراق الملفات جاء “بعد فتح الوزارة لقضايا فساد وتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأضاف أن الوزارة “قامت بتحويل قضايا فساد للأعوام 2014 و2015 و2016، منها ما يتعلق بمديريات العمل في المملكة، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد دراستها”.

وأوضح المصدر أن الوزارة “أوقفت 20 موظفا عن العمل، لوجود شبهات فساد، إضافة إلى توقيف هيئة النزاهة 5 موظفين من مديرية العمل في محافظة المفرق”.

إلى ذلك، قال وزير العمل علي الغزاوي إن “حريق مكتبي عمل المفرق والرصيفة لن يثني الحكومة ووزارة العمل عن القيام بواجبهما في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين الى القضاء”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أمس، إن “ما يحصل الآن هو نتيجة قرارات وزارة العمل بوقف الاستقدام وتنظيم سوق العمل الأردني من الاختلالات الحاصلة فيه وإزالة التشوهات”.

وأوضح الغزاوي أنه “وبعد توقيف 5 موظفين من مديرية عمل المفرق لوجود أخطاء جوهرية في العديد من المعاملات، قام مجهولون أول من أمس بمحاولة إضرام حريق في مكتب عمل المفرق.. وصباح أمس تبلغت الأجهزة الامنية بوجود دخان صادر عن مديرية عمل الرصيفة، وتبين لهم أن الحريق قد بدأ منذ أول من أمس، ويعتقد أنه مفتعل أيضا وقد أتى على المكتب بالكامل”. يذكر أن وزارة العمل “احتفظت بكامل الملفات منذ خمس سنوات وحتى الآن وأحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد عثورها على وجود شبهة فساد وسمسرة واتجار بالبشر، كما اوقفت الوزارة 20 موظفا عن العمل من مختلف المديريات بشبهات فساد بالتنسيق الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”، وفق مصدر في الوزارة.