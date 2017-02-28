التحقيق بشبهتي انتحار عشرينية وثلاثيني شنقا في عمّان وعجلون

قال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تحقق بشبهتي انتحار بوفاة عشرينية وثلاثيني خنقا بحادثتين منفصلتين في عمان وعجلون اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية عثرت مساء الثلاثاء على جثة عشرينية متوفاة داخل مرفق صحي بأحد المطاعم بمنطقة الهاشمي الشمالي شرقي عمان، وأضاف أن الفتاة قضت خنقا بواسطة شال، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفي حادثة منفصلة، تحقق الأجهزة الأمنية بشبهة انتحار ثلاثيني وجد مشنوقا داخل منزله بمنطقة راسون في محافظة عجلون الثلاثاء، وفق المصدر.

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية تفيد بإقدام الشاب على الانتحار شنقا.