“الشبيه” يظهر في مسقط رأس هتلر.. والشرطة النمساوية تتحرك

تجري السلطات النمساوية تحقيقا بشأن شهادات تفيد بتجول شبيه بأدولف هتلر، في مسقط رأس الزعيم النازي ببلدة برونو المحاذية للحدود الألمانية.

وحسب الشهادات التي أوردها السكان، فقد شاهدوا شخصا يقدر عمره بين 25-30 عاما، وظهر في هيئة هتلر تماما، ولاسيما شاربه المميز وتصفيفة الشعر نفسها وملابس شبيهة، وفق ما أفادت “رويترز” السبت.

وكتب أحد السكان على صفحته على فيسبوك: “شاهدت هذا الرجل مرارا في برونو وأتساءل إن كان هذا يعني شيئا ما”. ونشر صورة للرجل قالت الصحيفة إنه يشبه هتلر تماما.

وفي مناسبة واحدة على الأقل التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه هتلر. ولاحقا، أكد ممثلو الادعاء في النمسا صحة التقارير التي أفاد بها السكان.

وتبحث السلطات النمساوية عن شبيه هتلر لتقديمه للعدالة، إذ إن تمجيد الزعيم النازي أو النازيين جريمة في قانون البلاد التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938.

وولد هتلر في بلدة برونو التي كانت وقتئذ جزءا من إمبراطورية النمسا والمجر في عام 1889.