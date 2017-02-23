السجن لبريطاني دعا إلى قتل مسلمين ويهود

قضت محكمة في كينغستون، قرب لندن بالسجن 5 سنوات على بريطاني مهووس بهتلر، وذلك بسبب دعوته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قتل يهود ومسلمين.

ونشر شون كريتون البالغ 45 عاما على الإنترنت صورة لهتلر مرفقة بدعوة إلى “قتل المسلمين”، وصورة أخرى لصليب معقوف، وتهديد موجه إلى اليهود بـ”الاستعداد للموت”.

وعلق رئيس وحدة مكافحة الارهاب في سكوتلانديارد دين هيدون قائلا “اننا مصممون على توقيف متشددي اليمين المتطرف ومقاضاتهم (…) تماما كما نفعل حيال الذين يدعمون ويروجون لداعش”. حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وعثرت الشرطة في منزل كريتون على نسخة رقمية من “كتيب المقاومة البيضاء” المتداول في أوساط المؤمنين بسيادة العرق الأبيض، ويشرح كيفية صنع عبوة منزلية.

وأكد كريتون الذي كان على اتصال بمجموعات من النازيين الجدد على غرار “كومبات 18” أو “ناشنال اكشن”، للشرطيين ان هتلر “معبوده”.