الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعا

صعد الذهب، الاثنين، ليقترب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي حققه الأسبوع الماضي، إذ عززت مخاوف بشأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض الدولار، ثقة المستثمرين في المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1222.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 1225.06 دولار للأوقية، ليقترب بشدة من الذروة التي بلغها الأسبوع الماضي عند 1225.30 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1224.60 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 17.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1006.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم اثنين بالمائة إلى 761.03 دولار للأوقية.

وتفاقم جو الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بفعل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما يحتدم التوتر بفعل الانتخابات المرتقبة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات، نحو 4 بالمائة منذ الثالث من يناير.