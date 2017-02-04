الخارجية الأميركية تلغي “حظر ترامب” السفر لاميركا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقال بيان أصدره مسؤول في الوزارة، نقلته “رويترز”: “تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات. الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية”.

وفي وقت سابق من السبت، وصف ترامب قرار القاضي بتعليق مرسومه الذي يحظر مؤقتا دخول مواطني 7 دول، بأنه “سخيف”.

وكتب الرئيس الأميركي على “تويتر” في سلسلة تغريدات صباحية غداة القرار: “رأي هذا الذي يسمى بالقاضي، الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”.

وأكد ترامب أن قرار القاضي سيعرض البلاد “لمشاكل كبيرة” .

وأصدرت محكمة سياتل بولاية واشنطن، الجمعة، قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من 7 دول أغلب سكانها مسلمون، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.

وبعد هذا القرار، سمحت هيئة الجمارك والحدود الأميركية بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأميركي.

ونصت المحكمة في قرارها على تطبيق الإيقاف المؤقت في عموم الولايات الأميركية.

ويمثل أمر التقييد المؤقت، الذي أصدره القاضي تحديا كبيرا لقرار الرئيس، رغم أنه لا يزال بإمكان إدارته الطعن على الحكم .