الحوثيون وصالح.. من الود إلى العداوة

تتحول العلاقة بين ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح شيئا فشيئا من الود إلى العداوة، وكان آخر فصول هذا التحول اندلاع اشتباكات بين الطرفين يوم الأحد.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة مدنيين، ومقتل 3 حوثيين وإصابة آخرين.

واندلعت المواجهات إثر سعي الحوثيين السيطرة على سوق شعبي وسط صنعاء، يقع تحت سيطرة قوات الأمن الخاصة الموالية لصالح.

وكان الحوثيون وأنصار صالح قد تحالفوا وانقلبوا على الشرعية في اليمن عام 2015، لكن خلافات بين الطرفين أدت إلى اندلاع العديد من المواجهات.

يشار إلى أن الحوثيين سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح.

ويطرح الشارع اليمني في العديد من الأحيان تساؤلا حول حقيقة وجود تحالف بين صالح وجماعة الحوثيين، خاصة بعد العداء الشامل الذي كان بين الطرفين ما بين 2004 و2011.