الجيش الليبي يقصف تنظيم القاعدة جنوبي رأس لانوف

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، الأحد، إن مقاتلات سلاح الجو شنت 6 غارات جوية على تنظيم القاعدة في محيط حقل المبروك حنوبي رأس لانوف. لافتًا إلى وقوع «خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وعادت المقاتلات لقواعدها سالمة».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العميد محمد منفور المنفي، قوله: “إن الطائرات من تشكيل ميغ 21 شاهين ونسر ميغ 23 نفذت طلعات جوية على عدد من التشكيلات الإرهابية جنوب غرب حقل المبروك النفطي، أسفرت عن تدمير أكثر من 40 سيارة مسلحة”.

وفي يوم السبت الماضي، شن الجيش الليبي نحو 9 غارات مستهدفا مقاتلي تنظيم داعش بالقرب من حقل المبروك.

وعقب تحرير منطقة قنفودة غربي بنغازي بشكل كامل، تحاول قوات الجيش الليبي توسيع نطاق سيطرتها غربًا بعدما حققت انتصارات كبيرة في بنغازي شرقي البلاد.