الجيش الجزائري يقتل 9 مسلحين متشددين شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أن الجيش قتل 9 مسلحين بمنطقة أزفون في ولاية تيزي وزو شرقي العاصمة الجزائرية، وذلك بعد يومين لهجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش.

وأشار الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجيش تمكن من قتل المسلحين خلال عملية “بحث وتطويق” صباح اليوم قرب بلدية أزفون.

وأضاف البيان أن الجيش ضبط “رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقية قناصة وخمس بنادق صيد وكمية من الذخيرة”.

وأكد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس” أن “الإرهابيين التسعة تم قتلهم في منطقة أزفون الساحلية “.

وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في ولاية ولاية قسنطينة شرقي البلاد الذي أسفر عن مقتل المنفذ ووقوع عدة إصابات.

وكان الجيش أعلن السبت قتل مسلح في منطقة جيحل شرقي البلاد.

وقتل الجيش 14 مسلحا متشددا في عملية ممثلة قبل عشرة أيام بمنطقة العجيبة بولاية البويرة المجاورة لتيزي وزو.

وطبقا للأرقام الرسمية الجزائرية فقد قتلت قوات الجيش والامن 31 مسلحا منذ مطلع العام الجاري.