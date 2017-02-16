الجيش التركي يعلن انتهاء معركة الباب بسوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي آكار، يوم الخميس، انتهاء معركة مدينة الباب، شمالي سوريا.

وذكر آكار، في تصريح من قطر، بعيد لقاء رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، “هنيئا، العملية انتهت، ونحن الآن نقوم بتنظيف المنطقة من المفخخات”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال، يوم الإثنين، إن قوات بلاده وصلت إلى وسط مدينة الباب، وأن المعركة شارفت على نهايتها.

وشنت القوات التركية مدعومة بفصائل من المعارضة في أغسطس الماضي، حملة لطرد داعش من المناطق الحدودية، بالإضافة إلى وقف تمدد المقاتلين الأكراد.