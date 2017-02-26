الجمارك تضبط 2000 حبة كبتاغون على الطريق الصحراوي

احبطت كوادر مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الأردنية محاولة تهريب2000 حبة كبتاغون، كانت مخبأة بإحدى السيارات التي تحمل لوحة أردنية على الطريق الصحراوي.

وقالت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم الاحد انه تم ايقاف السيارة بعد الاشتباه فيها حسب الاصول المعمول بها في مديرية مكافحة التهريب وحسب الاجراءات اللازمة ومراعاة السلامة العامة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 6 اكياس تحتوي على 2000 حبة كبتاجون مخدرة مخفية داخل السيارة،وتمت إحالة المضبوطات والسائق لمديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وتأتي هذه جهود التي تقوم بها كوادر مكافحة التهريب لتؤكد بأنها ستبقى بالمرصاد لكافة أنواع التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.