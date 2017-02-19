الجبير: ربما هناك صفقة بين إيران وداعش والقاعدة

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وإنها ليست دولة مواطنة.

وأوضح عادل الجبير في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تتوسع في دعمها للإرهاب، مشيرا إلى أنها استقبلت قيادات القاعدة خلال الحرب الأميركية على التنظيم المتطرف، وأضاف “ربما هناك صفقة بين إيران والقاعدة وداعش”.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تقوم إيران بتغيير سياساتها لإقامة علاقات بناءة معها.

وبخصوص الملفين السوري واليمني، كشف الجبير أن إيران تلعب دورا مدمرا في سوريا، وأنها تواصل تهريب الصواريخ البالستية للحوثيين.

من جهة أخرى، ذكر الجبير أن بلاده تتعاون مع الإدارة الأميركية الحالية بشكل وثيق، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي رجل أعمال يعمل على حل المشاكل.