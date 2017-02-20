التحقيق المروري يوضح اسباب تصادم باص مدرسة في عمّان

أكد مصدر امني أن اللجنة الفنية التي تشكلت للتحقيق المروري في حادث التصادم الذي وقع صباح الاثنين بين باص طلاب مدرسة وحافلة سياحية فارغة من الركاب في منطقة بيادر وادي السير– طريق ظهير بالعاصمة عمان ، خلصت بعد استكمال تحقيقاتها والكشف على الحافلة ومكان وقوع الحادث إلى أن سبب الحادث هو عدم التزام سائق باص المدرسة بأولوية السير والسرعة المقررة.

وتوفي طالب يبلغ من العمر 18 عاما إثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وأصيب 7 آخرون بجروح ورضوض مختلفة بالجسم، إثر الحادث الذي وقع في منطقة بيادر وادي السير – طريق ظهير، في العاصمة عمان.

ونُقل المصابون إلى مستشفى المدينة الطبية، وحالتهم العامة متوسطة.

وفي أعقاب الحادث، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن كوادر الإدارات المرورية باشرت اليوم، حملات رقابية على حافلات نقل الطلاب للتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات والتأكد كذلك من التزام سائقيها بالقانون من حيث عدد الركاب وملاءمة رخصته والحافلة التي يقودها.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان بالمعنيين في الجامعات والمدارس التأكد من فئات السوق وسيرة السائقين قبل تعيينهم لتلافي بعض الأخطاء التي قد تسبب وقوع الحوادث المرورية التي تهدد حياة طلابنا وسلامتهم.

وأكدت أنه ومن خلال الحملة التي ستنفذ للرقابة على تلك الحافلات، سيتم واستنادا للمادة 17 ,أ من قانون السير سحب الرخص او تصاريح القيادة لكل من يتم ضبطه بمخالفات قد تؤثرعلى حياة وسلامة الطلاب املين من الجميع التقيد وتلافي كافة المخالفات المتعلقة بحافلات نقل الطلاب.