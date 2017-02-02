التحالف الدولي يؤكد أهمية تحرير قوات “عربية” للرقة

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد جون دوريان، الخميس، أهمية تحرير قوات “عربية” مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش المتشدد.

وقال دوريان إن سكان الرقة هم من العرب، ومن المهم أن يكون المقاتلين المنخرطين في استعادة المدينة من العرب أيضا.

وتحدث دوريان على خلفية الدعم العسكري الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم ميليشيات كردية بالإضافة إلى مقاتلين عرب.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن الدعم العسكري توجه للمكون العربي في هذه القوات، والذي سيساعد في تحرير المدينة.

وكانت مصادر كشفت الأربعاء تفاصيل شحنة الآليات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”، تنفيذا لقرار قالت وزارة الدفاع الأميركية إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت قد اتخذته في وقت سابق.

وتشمل المعدات الجديدة مصفحات وناقلات جند سيتم استخادمها في المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات”، التي يتوقع أن تنطلق الخميس، ضد داعش، وفق المصادر.

ويعد تسليح هذه الميلشيات مسألة بالغة الحساسية بين واشنطن وأنقرة، التي تعتبر هذه القوات منظمة إرهابية، كونها تضم الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي، لكن الولايات المتحدة تؤكد أنها تسلح المكون العربي في هذه الميليشيات فقط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس لوكالة فرانس برس إنه “لا تغيير في السياسة” الأميركية حتى الآن، مضيفا: “لا نزال نسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية”.