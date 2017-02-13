البنتاغون: لدينا كل الإجراءات للرد على كوريا الشمالية

دانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين بشدة أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية مضيفة أن التزام الولايات المتحدة بحماية أراضيها وأراضي حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية “راسخ”.

قال المتحدث باسم البنتاغون كابتن جيف ديفيز للصحفيين إن”برامج الأسلحة غير المشروعة” لكوريا الشمالية هي تهديد واضح وخطيرللأمن القومي.

وأضاف “نحن قادرون على التصدي لأي هجوم بصاروخ باليستي من كوريا الشمالية وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لردع ودحر الأخطارالتي تحدق بأراضينا ومواطنينا وأراضي حلفائنا ومواطنيهم.”

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية من متوسطة إلى طويلة المدى أمس وزعمت أنهاحققت تقدما في برنامج أسلحة تعمل على تطويره في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ انطلق بمحرك يستخدم الوقود الصلب وإنه نسخة متطورة لصاروخ باليستي يطلق من الغواصات جرى اختباره بنجاح في أغسطس الماضي.

وقال ديفيز إن الصاروخ كان فيما يبدو صاروخا باليستيا متوسطالمدى وهو نوع يطلق من على الأرض يختلف عن الصواريخ التي كانتكوريا الشمالية تطلقها من غواصات في الماضي.