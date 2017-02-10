البنتاغون: غارة تستهدف القيادي في داعش رشيد قاسم بالموصل

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهداف القياد في تنظيم داعش رشيد قاسم القيادي في داعش قرب الموصل في غارة خلال الاثنتين والسبعين ساعة الفائتة.

ولم تؤكد المصادر الرسمية في قوات مشاة البحرية الأميركية مقتل قاسم مشيرة إلى أنها ستنشر التفاصيل فور توفرها بعد تقييم نتائج الضربة الجوية.

إلا أن وسائل إعلام فرنسية رجحت مقتل القيادي في مقتل قاسم الذي الذي يعتبر ملهم العديد من الاعتداءات في فرنسا،.

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان الأجهزة الفرنسية تلقت معلومات مفادها أن قاسم قد يكون قتل إثر ضربة على الموصل، معقل تنظيم داعش، لافتا الى انها تسعى إلى الحصول على تأكيد لهذه المعلومة. وتحدث مصدر آخر من “عمليات تدقيق جارية”.

وقال مصدر فرنسي ثالث قريب من الملف “لا نستطيع أن نضمن مئة بالمئة (مقتل رشيد قاسم)، لكن هذا ممكن”.

ويشتبه بأن قاسم دبر اعتداءات في فرنسا انطلاقا من مكان اقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

كما يشتبه بأن قاسم ألهم بصورة مباشرة إلى حد ما عملية قتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم (شمال) في 26 يوليو.

ويعتقد أيضا أنه وجه مجموعة النساء اللواتي اعتقلن في مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.