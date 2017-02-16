الأمن العام: الطرق في جنوب المملكة “سالكة بحذر” بسبب الثلوج

قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام ان مختلف محافظات المملكة تشهد الآن تساقطا للامطار، وتشهد بعض المناطق في محافظات اقليم الجنوب تساقطا للثلوج.

وأكدت المديرية في بيان اليوم ان كافة الطرق بالمملكة سالكة باستثناء الطرق التالية:

محافظة الكرك: تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، وكافة الطرق سالكة بحذر شديد جدا، باستثناء طريق المزار مؤتة مغلقة، والعمل جار على فتحها.

محافطة الطفيلة: لواء بصيرا والقادسية تشهد تساقطا للثلوج وضبابا كثيفا، وكافة الطرق الرئيسة سالكة بحذر شديد، والفرعية مغلقة، والعمل جار على فتحها.

محافظة معان: لواء الشوبك وايل واذرح ورأس النقب كافة الطرق فيها سالكة بحذر شديد بسبب الانزلاقات والضباب.

البترا: منطقة الحي باتجاه الشوبك الطرق شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج، وينصح بعدم المسير عليها، الطيبة باتجاه معان الطريق شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج وينصح بعدم المسير عليها، ومختلف الطرق الاخرى في البتراء سالكة بحذر شديد جدا بسبب تراكم الثلوج.